هذا ما نصح به ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال لوقف التصعيد بالضفة

القدس المحتلة / سما /

نصح كبار ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى المستوى السياسي، بالعمل على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية مع قرب الأعياد اليهودية.

وفي تقرير لمعهد بحوث السياسة والاستراتيجية الإسرائيلي الذي يترأسه اللواء احتياط عاموس جلعاد، بعنوان: "حقل الألغام الاستراتيجي"، تناول القضايا الأمنية المثارة حاليًا قبل الأعياد اليهودية، وانتخابات الكنيست، قدم القائمون على المعهد سلسلة توصيات.

وسرد التقرير الأزمات المتعلقة أولًا بالأحداث المتدهورة في الضفة الغربية وخاصة شمالها، وارتفاع الهجمات المسلحة، معتبرًا أن ما يجري له 3 أسباب، أولها ضعف حكم السلطة الفلسطينية، وجسارة جيل الشباب الفلسطيني، وزيادة الجهد الأمني الإسرائيلي الذي يؤدي إلى احتكاكات ميدانية نتيجة عجز أجهزة الأمن السلطة. وفق ما جاء في التقرير.

كما أشار التقرير، إلى أزمة حقل كريش وترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وتهديدات حزب الله، إلى جانب الملف النووي الإيراني، كما تطرق لقضية الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية، والخلافات الكبيرة في أوساط فلسطينيي الداخل بسبب الانقسام بين أحزاب القائمة المشتركة.

وأوصى كبار الضباط، المستوى الأمني والسياسي في "إسرائيل"، باتباع سياسة عاقلة للحفاظ على الهدوء خاصة مع قرب الأعياد اليهودية ولمنع انتقال التصعيد إلى الأقصى، مع الاستمرار في التركيز على مواصلة استهداف شبكات حماس في الضفة ومحاولة منع انتقال الهجمات إلى كل مدن الضفة.

وقال الضباط: "على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل على استقرار المنظومة الاقتصادية الفلسطينية وحفظ التنسيق الأمني والمدني مع السلطة ونقل رسائل تحذير لحماس للامتناع عن خطوات قد تهيج المنطقة في هذه الفترة الحساسة".

وفي الجانب الإيراني، دعا الضباط إلى مواصلة الاحتلال الحفاظ على التنسيق الاستراتيجي الوثيق مع الولايات المتحدة على المستوى السياسي والأمني العسكري مع الحرص على الامتناع عن أي خلاف علني مع الإدارة، وفي المقابل أن تبني قوة لتثبيت قدرات عسكرية للتصدي لأي تهديد إيراني، واستمرار العمل على التضييق على التموضع الإيراني في المنطقة.

ونصحوا حكومة الاحتلال أن تسعى إلى استكمال الاتفاق بوساطة أمريكية على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتوزيع أرباح الغاز، وأن تظهر تصميمًا على البدء بإنتاج الغاز مع استعداد لتأجيل مؤقت حتى استكمال الصفقة، في المقابل ألا تظهر كمن ردعتها تهديدات حزب الله مما سيشجع التنظيم على تحدي إسرائيل في مسائل أخرى.

صحيفة "القدس