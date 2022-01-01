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بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الثلاثاء كشف جديد، للسفر عبر معبر رفح البري، حيث سيكون السفر يوم غد الأربعاء للمتأخرون من الكشف السابق والحافلة الأولى والحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية.

(كشف جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (21 سبتمبر):

المتأخرون من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من الكشف رقم (2022/33) اضغط هنا

الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36) اضغط هنا

التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #غزة #السفر

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