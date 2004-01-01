إصابة كيت وينسلت أثناء تصوير فيلمها الجديد - تفاصيل

وكالات / سما /

نقلت النجمة العالمية كيت وينسلت، إلى المستشفى في نهاية هذا الأسبوع، بعد إصابتها في ساقها بموقع تصوير فيلمها الجديد في كرواتيا، حيث تلعب الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، دور المصورة الصحفية الأمريكية الأسطورية لي ميللر، في أحداث الفيلم، وكانت وينسلت تصور في قرية كوبارى عندما أصيبت في قدميها.

ووصلت النجمة العالمية إلى مستشفى دوبروفنيك في شاحنة سوداء برفقة عدد من الأشخاص، وجرى فحص كيت من قبل المسعفين وتم إعطاؤهم تصريحًا للراحة والعودة إلى المنزل، بدوره قال ممثل عن كيت وينسلت لـ"MailOnline" عن تفاصيل إصابتها: "انزلقت كيت ونقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي يتطلبه الإنتاج.. إنها بخير وستقوم بالتصوير كما هو مخطط هذا الأسبوع".

كيت وينسلت تجسد دور المصورة الصحفية الأمريكية الأسطورية لي ميللر المصورة الصحفية الأمريكية الأسطورية لي ميللر

وأعلن عن كيت وينسلت، كنجمة في فيلم سيرة ذاتية جديد حول مراسلة فوج في عام 2020، والفيلم سيتابع حياة وتجارب المصورة الصحفية أثناء سفرها إلى خط المواجهة في الحرب العالمية الثانية لتحاول كشف الحقائق المروعة للنازيين، وطوال رحلتها، أدركت بعد ذلك حقائق عن ماضيها.

الفيلم من إخراج إلين كوراس، التي كانت المصورة السينمائية لفيلم كيت الناجح في عام 2004 Sunshine of the Spotless Mind، والذى قام ببطولته أيضًا جيم كارى، وهو مقتبس من كتاب "حياة لي ميلر" الذى كتبه أنطوني بنروز، نجل لي ميلر.

كيت وينسلت، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي تنتج الفيلم أيضًا، كانت قد قالت سابقًا عن دورها، وقالت: "إنها امرأة أنا معجبة بها كثيرًا، وسعيدة جدًا لأنني سألعب دورها في هذا الفيلم، لأنها عاشقة متطرفة، ومفكرة، وكبدت الحياة، وطباخة، وفتاة غلاف موضة، ومراسلة حرب، وأيقونة، وأم".