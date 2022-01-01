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الاحتلال يؤجل جلسة النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد حتى الشهر المقبل

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قررت لجنة الاحتلال المتخصصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان، إرجاء الموعد الذي تحدد بالأمس لعقد الجلسة، والذي كان مقررًا يوم الخميس، وذلك حتى تاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ اللجنة قررت تأجيل الجلسة عقب اعتراض جديد تقدمت به نيابة الاحتلال، وكذلك عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات مقاومة نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد.

يُشار إلى أنّ هذه المماطلة تأتي في ظل المرحلة الصحية الحرجة التي وصل لها الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والقابع في سجن "الرملة" حيث يواجه خطر الشهادة في أية لحظة، وذلك وفقًا لما أقر به أطباء الاحتلال في التقارير الطبيّة الأخيرة له.

وكان ناصر قد وجّه رسالة من خلال عائلته التي تمكّنت من زيارته مؤخرًا، قال فيها: "انا بودع شعب بطل عظيم حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم".

#ناصر أبو حميد #الاحتلال #نادي الأسير

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