صور : تجدد الاشتباكات في نابلس و اجتماع أمني من أجل احتواء الأوضاع

رام الله / سما /

تجددت الاشتباكات في مدينة نابلس عقب اعتقال الأجهزة الأمنية للمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة أمس.

ويعقد حاليا اجتماع أمني من أجل احتواء الأوضاع، والحوار ما زال مستمرا من أجل الافراج عن المطاردين.

كما تبذل فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات نابلس جهودًا حثيثة لتطويق الأحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة منذ الليلة الماضية.

و بدأ ممثلو الفصائل والقوى والفعاليات والمؤسسات المختلفة اجتماعًا طارئًا في مبنى بلدية نابلس بدعوة من رئيس البلدية، وذلك لتدارس الأوضاع ومحاولة تطويق الأحداث ووأد الفتنة.