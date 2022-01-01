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الاحتلال يستولي على "مقص" للحجر والرخام ويعطب آلية في بيت فجار

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على "مقص" للحجر والرخام، وأعطبت آلية "باجر"، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. 

وأفاد نائب رئيس بلدية بيت فجار جلال ديرية ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "خلة حجي" الصناعية شرق البلدة، وأجبرت أصحاب المحاجر والعاملين فيها بإخلاء المكان، قبل أن يستولوا على "مقص" للحجر والرخام، يقدر ثمنها بـ600 ألف شيقل، تعود للمواطن عبد الطويل، فيما أعطبت "باجر" يعود لشركة أبو الزحيف.

يذكر أن "خلة حجي"، هي منطقة صناعية تصنف ضمن المناطق المصنفة "ج"، ويوجد فيها العشرات من المصانع والمحاجر، وتتعرض منذ فترة إلى هجمة احتلالية، تتمثل: بالاستيلاء على المعدات، وفرض غرامات مالية باهظة على أصحابها.

#بيت فجار #الاحتلال #مقص #بيت لحم

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