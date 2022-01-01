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‫ الاحتلال يردم بئري مياه جوفية جنوب طولكرم

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئري مياه جوفية، في قريتي الراس وكفر عبوش جنوب طولكرم.

وقال رئيس مجلس قروي الراس محمد مجدوب ، إن قوات الاحتلال ردمت بئرا في المنطقة الشرقية لقرية الراس وملأته بالباطون دون سابق انذار، واستولت على مضخة مياه وشاحنة كانت متوقفة في المكان تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم شريم، وأجبرت طواقم البلدية على مغادرة المكان ومنعتها من الاقتراب.

وأضاف أن البئر قامت بحفره البلدية العام الماضي لأغراض الشرب للتخفيف من أزمة انقطاع المياه في القرية خاصة في فصل الصيف، بعد أن رفضت شركة "ميكوروت" الإسرائيلية تزويد القرية بالمزيد من المياه اللازمة.

وأوضح أمين سر فتح في قرية كفر عبوش مرشد جبارة لـ"وفا"، أنهم تفاجأوا بخلاطة باطون تحرسها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قامت بردم بئر مياه في المنطقة الواقعة بين قريتي كور، وكفر عبوش بالباطون، مشيرا أن البئر تم حفره قبل عام ونصف، وتمت الموافقة على تشغيله قبل شهرين ليخدم القريتين.

#‫ الاحتلال #طولكرم

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