مجدلاني: إجراءات الاحتلال تقوض حل الدولتين ولروسيا دور فاعل بمنطقة الشرق الاوسط

موسكو / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن لروسيا دورا هاما وأساسيا وفاعلا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مجدلاني خلال لقائه في موسكو، رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين، بحضور سفير دولة فلسطين عبد الحفيظ نوفل، إن انسداد افق العملية السياسية وتقويض الاحتلال عبر اجراءاته لحل الدولتين، يتطلب الضغط لتطبيق الشرعية الدولية وحشد المزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل وجود قوى في العالم تسعى لتهميش القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العالمي.

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، قال: إن هناك امكانية للتوصل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام التي تلقي بظلالها على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك جهودا تقوم بها دولة الجزائر الشقيقة بدعوة الفصائل الفلسطينية لعقد جلسة لها للحوار الوطني لتقريب وجهات النظر.

بدوره، أكد نعومكين، أن القضية الفلسطينية في قلب كل القضايا في الشرق الأوسط خاصة في روسيا، وأنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل لها.

وقال: إن الأغلبية العظمى في روسيا تدرك أنه لن يسود السلام في الشرق الأوسط دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن.

وشدد نعومكين على أن مواقف روسيا ثابتة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وبأنها تصوت بشكل دائم لصالح كافة القرارات التي تخدم القضية الفلسطينية والشرعية الدولية.