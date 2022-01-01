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وقفة اسناد ودعم للأسير المريض ناصر أبو حميد في طولكرم

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

طالب المشاركون في الاعتصام الأسبوعي لدعم واسناد الأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، وتأمين العلاج اللازم له، بعد تدهور وضعه الصحي.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسير أبو حميد، ورددوا الهتافات الوطنية المساندة له، ولجميع الأسرى، والمطالبة بالإفراج عنهم.

ودعوا كافة المؤسسات الدولية والمحلية والمعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الأسرى وما يجري لهم جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم، ومنها الإهمال الطبي الذي يعاني منه الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

وحمّل منسق فصائل العمل الوطني بطولكرم فيصل سلامة الاحتلال المسؤولية الكاملة على ما يجري من الممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى، وتحديدا الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة جدا، وهو بمثابة القتل البطيء، وهو بحاجة إلى العلاج الطبي خارج مستشفيات الاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته، للضغط على الاحتلال للإفراج العاجل عنه وعن جميع الأسرى المرضى، وتدويل هذه القضية ورفع شكوى إلى محكمة لاهاي ضد الاحتلال وممارساته القمعية ضد شعبنا.

بدوره، قال الأسير المحرر عازم يعقوب، نتضامن اليوم مع الأسرى ونشاركهم معاناتهم، فقضيتهم بحاجة دائما إلى الدعم والمناصرة من كافة أبناء شعبنا وقيادتنا، داعيا الجميع إلى مواكبة ما يجري مع الأسرى الذين يعانون من ممارسات الاحتلال التعسفية، ومساندتهم في كافة المحافل الدولية والضغط نحو إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم.

#الأسير ناصر أبو حميد #طولكرم #الصليب الاحمر

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