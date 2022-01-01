  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: إطلاق نار على حاجز سالم والاحتلال يغلقه حتى إشعار آخر

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: إطلاق نار على حاجز سالم والاحتلال يغلقه حتى إشعار آخر



رام الله / سما /

زعمت شرطة حرس الحدود وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، أن مجهولين قاموا بإطلاق النار على حاجز سالم العسكري بالقرب من جنين.

وقررت سلطات الاحتلال في أعقاب عملية إطلاق النار إغلاق حاجز سالم أمام المارّة حتى إشعار آخر.

وادعت شرطة الاحتلال في بيان أنها رصدت أضرارا بالطريق الترابي المحاذي لمعسكر الجيش. ولم تُسجل إصابات لدى جنود الاحتلال.

وبدأت قوات جيش الاحتلال بإجراء عمليات تمشيط للمنطقة لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وتتزامن عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال مع توتر الأحوال الأمنية داخل مدن الضفة الغربية، وآخرها كانت المواجهة الجارية منذ مساء أمس الإثنين، بين الشبان الفلسطينيين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في نابلس، إثر مقتل فراس فايز يعيش بعد إصابته بالرأس، إثر مواجهات اندلعت بعد أن اختطفت واعتقلت الأجهزة الأمنية للسلطة المطاردين على يد الاحتلال، مصعب اشتية وعميد طبيلة.

الأكثر قراءة اليوم

نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد مصعب اشتية (صور وفيديو)

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات بالضفة

لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

اسرائيل تبدأ باقتطاع ملايين الشواقل من أموال المقاصة الفلسطينية

لهذا السبب.. غانتس سيتولى رئاسة الوزراء

الأخبار الرئيسية

أول بيان رسمي من الاجهزة الامنية حول احداث نابلس واعتقال اشتية ومقتل مواطن

نابلس

صور : تجدد الاشتباكات في نابلس و اجتماع أمني من أجل احتواء الأوضاع

1928d0d48fa7a0e16ec9f53698a31177

"يديعوت": الموجة الحالية من التصعيد تتطور بعد ضبط خلية حماس

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب جدا" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية