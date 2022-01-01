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اختبار دم يكتشف 50 نوعا من السرطان

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختبار دم يكتشف 50 نوعا من السرطان



وكالات / سما /

كشف علماء في الولايات المتحدة عن اختبار دم يكتشف 50 نوعا من السرطان، أظهر "نتائج واعدة" في التجارب المبكرة، حيث إن العلماء في مركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان في نيويورك أجروا بحثا على اختبار دم يدعى "غاليري" ويستخدم مسحة واحدة للبحث عن إشارة تصدر عن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك، تلك التي تصيب الثديين والرئتين والكليتين.

ووجد العلماء أن الاختبار نجح في اكتشاف 35 حالة إصابة بالسرطان، لكن، في المقابل، تم تشخيص 57 شخصا آخرين بشكل خاطئ، وخلص البحث إلى أن اختبار "غاليري" يحمل "وعودا كبيرة" في اكتشاف السرطانات، التي لا تُكتشف حاليا إلا في مراحل متقدمة من المرض.

وأضاف" إن النتائج كانت جيدة، لكن هناك حاجة لمزيد من التدقيق، حيث إن إختبار غاليري يتاح حاليا بوصفة طبية مقابل 949 دولارا للعلبة".

وتأتي نتائج البحث بعد يوم واحد فقط من كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لخفض وفيات السرطان إلى النصف، أي إلى 300 ألف سنويا بحلول عام 2042، وكشف بايدن أنه يأمل القيام بذلك من خلال تخصيص ملايين الدولارات لتطوير اختبارات الدم الخاصة بالسرطانات.

#اختبار دم #السرطان #الصحة #امراض #الدم

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