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تسليم شكوى قانونية في قضية اغتيال أبو عاقلة "للجنائية الدولية"

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسليم شكوى قانونية في قضية اغتيال أبو عاقلة "للجنائية الدولية"



القدس المحتلة / سما /

 سلّم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق، عضو الهيئة الإدارية الحالي جيمي بومليحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الزميلة الشهيدة شيرين، ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيالها، لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة "لاهاي" الهولندية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في لاهاي، للإعلان عن فحوى الشكوى وحيثياتها حول استشهاد ابو عاقلة، واصابة الزميل علي سمودي، واستهداف الزميلة شذى حنايشة، أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، في الحادي عشر من أيار الماضي.

وفي نيسان/ أبريل 2022، تم تقديم بلاغ سابق إلى الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين (بمن فيهم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية)، والبنية الإعلامية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث كان جميع الصحفيين الممثلين في كلا الشكوتين يرتدون سترات صحفية عليها علامات واضحة، في الوقت الذي تم استهدافهم فيه. 

ويمثل هذا للمرة الأولى فرصة حقيقية لمساءلة اسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحفيين، ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام، وملاحقات قضائية محتملة.

يذكر أن وفدا من نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد وصل يوم أمس الى مقر "الجنائية" الدولية في "لاهاي"، برئاسة النقيب أبو بكر، الذي يشغل نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وعضو الأمانة العامة رئيس لجنة الحريات الزميل محمد اللحام، ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين وشقيق الزميلة الشهيدة شرين ابو عاقلة، وعدد من المحاميين الدوليين.

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