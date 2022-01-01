الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة وخان يونس

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام شرق محافظتي غزة وخان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المزارعين شرق حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع "كيسوفيم العسكري" فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وأجبروهم عنوة على الانسحاب من أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول الحدود وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.