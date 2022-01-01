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الرجوب يتحدث عن أهداف زيارة باخ لفلسطين

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يتحدث عن أهداف زيارة باخ لفلسطين



رام الله / سما /

أعرب جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، عن أمله بتحقيق نتائج مثمرة في المستقبل, بعد زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لفلسطين.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي على هامش زيارة باخ، إن اللجنة الأولمبية الفلسطينية ستواصل دورها في تطوير منظومتها الرياضية وازدهارها والتزامها دوما بالميثاق الأولمبي العالمي.

وأوضح أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي, على تفعيل المؤسسية في العمل وتحديث القوانين الداخلية التي تتسق مع القوانين الرياضية الدولية.

وأشار إلى أن الرياضة الفلسطينية تواجه صعوبات تعيق تطورها، من خلال تقييد حرية الحركة وضعف البنية التحتية.

بدوره، أكد باخ أن هذه الزيارة كانت ناجحة ومفيدة على كافة الأصعدة، وقّدمت صورة عن حالة الوحدة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية، من أجل خدمة الأجيال الناشئة الحالمة في شق طريقها.

وأعرب عن سعادته بما شاهده من إنجازات ملموسة على أرض الواقع حققتها الرياضة الفلسطينية، لافتا إلى مواصلة العمل وتقديم المنح والبرامج التي من شأنها أن ترتقي بواقع الرياضيين.

ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية, ستدعم بناء مركز أولمبي للرياضيين الفلسطينيين، يوفر لهم مقومات ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم البدنية، والحفاظ على لياقتهم، ليكونوا قادرين وجاهزين على المنافسة الدولية.

#جبريل الرجوب #توماس باخ

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