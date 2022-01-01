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البارالمبية تفتتح بطولة فردي الطاولة في غزة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البارالمبية تفتتح بطولة فردي الطاولة في غزة



غزة / سما /

افتتحت اللجنة البارالمبية الفلسطينية, البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة "رجال وإناث" وفقا لتصنيف (الكراسي المتحركة – وقوف) بمشاركة أكثر من 45 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 أندية لذوي الإعاقة. 

وأقيمت البطولة الرياضية برعاية بنك فلسطين، على طاولات نادي غزة الرياضي، وتختتم فعالياتها النهائية الأربعاء.

وشهدت نتائج البطولة فئة الكراسي المتحركة " رجال", صعود اللاعب أحمد قويدر من نادي السلام لمقابلة محمد أبو جزر من جمعية الهلال الأحمر, وفي فئة السيدات صعدت للنهائي اللاعبة سها مقاط من نادي الفارسات واللاعبة هدى أبو عودة من نادي الفارسات.

وفي فئة الوقوف (6-7-8), فقد وصل المحطة الختامية ذكور, اللاعب إياد غبن من نادي السلام لمواجهة اللاعب إياد الجيش من نادي الصداقة, وفي فئة السيدات, وصلت اللاعبة منى خطاب من نادي السلام لمواجهة اللاعبة منى مطر من نادي الجزيرة.

أما في فئة الوقوف (9-10), فقد صعد للقاء النهائي اللاعب رامي شبانة من الهلال لمقابلة اللاعب علاء أبو عيادة من نادي شباب كندا, وفي نهائي السيدات "بتر وقوف", ضربت رائدة الطويل من نادي الجزيرة موعدا مع اللاعبة منال أبو قص من نادي الفارسات.

أدار فعاليات البطولة طاقم حكام مكون من عمرو الخطيب, وعيسى المحتسب, وعماد الجعل, وعماد بدوان, ومحمد مهدي من لجنة المسابقات والإشراف.

#البارالمبية #كرة الطاولة #غزة

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