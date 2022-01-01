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ميسي يتحضر لمونديال قطر 2022

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يتحضر لمونديال قطر 2022



وكالات / سما /

يتحضر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في الوصول إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022 - الذي سيقام خلال الفترة الواقعة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس العالم 2022 .

ويشهد المستوى الذي قدمه ليونيل ميسي حتى الآن منذ بداية موسم 2022-2023، على أنه على أتم الجهوزية لتقديم عرض عالمي في المونديال.

وساهم النجم ميسي في تحقيق أرقام مُميزة مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ بداية موسم 2022-2023، وساهم في صناعة الانتصارات بفضل أرقامه في الصناعة والتهديف، وهي الأرقام التي تجعل ميسي واحدا من أفضل نجوم الباريسي حالياً.

ففي أخر 20 مباراة لعبها ليونيل ميسي إن كان مع باريس سان جيرمان الفرنسي أو منتخب الأرجنتين، سجل 15 هدفاً وصنع 14 هدفاً (ما يعني أنه ساهم بتسجيل 29 هدفاً في 20 مواجهة)، كما ونجح في صناعة 68 مراوغة وخلق 51 فرصة.

وحقق ليونيل ميسي 17 فوزاً مع 4 تعادلات بدون التعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، وهي الأرقام التي تؤكد جهوزية النجم للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في منافسات مونديال 2022، وجهوزيته للدخول بقوة من أجل المنافسة على اللقب حتى.

هذا ومن المتوقع أن يستمر ميسي في عروضه المُميزة فيما تبقى من مباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، قبل حوالي شهرين من الآن، إذ تُمني الجماهير الجزائرية النفس برؤية قائد الألبيسيليستي يُتوج بطلاً للمونديال بعد أشهر من الآن.

ويذكر أن منتخب الأرجنتين يشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر بقائمة تزخر بالعديد من النجوم الذين يأتون إلى الدوحة ب حماس كبير، لتعويض الإقصاء أمام فرنسا في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

 
#ميسي #مونديال قطر

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