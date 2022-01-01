أزمة كبيرة بين كيليان مبابي ومنتخب فرنسا قبل مونديال قطر

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رفض رسمياً الظهور في جلسة تصوير لنجوم منتخب فرنسا في كليرفونتين مساء غد الثلاثاء بسبب مشاكل في حقوق الصورة.

وكان لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن عن عدم توصل الاتحاد لاتفاق مع مبابي بشأن استخدام “حقوق الصورة” الخاصة به، وبذلك لن يتواجد في جلسة التصوير المقرر لها غداً.

وبدأت الخلافات بين مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم في مارس الماضي عندما رفض مبابي النزول من غرفته للتواجد في أحد المناسبات الخاصة براعي من رعاة الاتحاد.

وأشار محامو مبابي بعدها إلى أن بعض الإعلانات الخاصة بالاتحاد تتعارض مع مصالح أحد رعاة النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين مبابي والاتحاد الفرنسي وصلت لطريقٍ مسدود لإصرار الاتحاد على تخلي اللاعب على حقوق الصور الخاصة به عند استدعائه إلى المنتخب، ولكن هذا الطلب من المستحيل أن يقبل به مبابي بهذا الأمر.

وأكملت الصحيفة أن الاتحاد الفرنسي سيواصل مفاوضاته مع مبابي للوصول لحل وسط، بينما أكدت دلفين فيرهايدن المحامية الخاصة بكيليان على أن هذه المشاكل لن تؤثر بدون أدنى شك على عطاء وتفاني اللاعب مع منتخب بلاده.