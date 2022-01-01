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ليفاندوفسكي يحطم رقم الظاهرة رونالدو مع برشلونة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يحطم رقم الظاهرة رونالدو مع برشلونة



وكالات / سما /

أبهر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الجميع بانطلاقته الرائعة مع برشلونة، ونجح في وقت قصير جداً أن يثبت مدى قدرته الكبيرة على الحسم وتسجيل الأهداف بغزارة.

ويتربع ليفاندوفسكي على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف من 6 مباريات فقط، كما وصل إلى هدفه رقم 11 في 8 مباريات خاضها بقميص برشلونة منذ بداية الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أنه لم يسبق لأي لاعب في تاريخ برشلونة أن سجّل 11 هدفاً في أول 8 مباريات رسمية له مع الفريق، مما يوضح مدى الإضافة الكبيرة التي يقدمها المهاجم البولندي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن اللاعب الوحيد الذي يقترب قليلاً من أرقام ليفاندوفسكي هو الظاهرة البرازيلية رونالدو، والذي تمكن من تسجيل 9 أهداف خلال أول 8 مباريات، وكان هذا رقماً قياسياً في تاريخ النادي حتى تم كسره من مهاجم بايرن ميونخ السابق.

ويأتي خلف رونالدو كل من روماريو وصامويل إيتو، حيث سجّل كل منهما 6 أهداف خلال المباريات الثمانية الأولى، وهذا نصف ما سجله ليفاندوفسكي تقريباً في نفس عدد المباريات.

#ليفاندوفسكي #رونالدو #برشلونة

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