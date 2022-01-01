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إصابة 12 لاعباً من مانشستر يونايتد بمرض غير معروف مصدره!

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 12 لاعباً من مانشستر يونايتد بمرض غير معروف مصدره!



وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن شعور عدد كبير من لاعبي مانشستر يونايتد بتوعك خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتم تحديد السبب الرئيسي وراء ذلك.

وسافر مانشستر يونايتد إلى مولدوفا لمواجهة نادي شريف في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي بهدفين نظيفين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن 12 لاعباً من مانشستر يونايتد شعروا بالمرض وبعدم الارتياح بعد عودتهم من مولدوفا نتيجة إصابة جرثومية غامضة، ويُعتقد أنه تم التقاط العدوى في الطائرة، أو بسبب الطعام الذي تناولوه خلال الرحلة.

وأضاف التقرير أن بعض اللاعبين الذين عانوا من توعك تواجدوا في الجلسة الاستشفائية في صالة الألعاب الرياضية يوم الجمعة الماضي، بينما البعض الآخر غاب عن الجلسة بسبب الشعور بالألم، ومنهم من غاب عن تدريبات يوم السبت أيضاً.

ومن حسن حظ مانشستر يونايتد أن مباراته ضد ليدز يونايتد التي كان مقرراً إقامتها يوم أمس الأحد قد تم تأجيلها بسبب جنازة الملكة إليزابيث، حيث كان المدرب إريك تين هاج سيعاني بشدة من عدم جاهزية العديد من اللاعبين.

وأكدت ديلي ميرور على أنه لا يوجد أي خطورة صحية على أي لاعب من مانشستر يونايتد قد تعرض للتوعك، كما لن يؤثر هذا على التزام اللاعبين باللحاق بمنتخبات بلادهم خلال الجولة الدولية.

#مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي

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