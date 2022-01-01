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بيان لعائلة المطلوب للاحتلال مصعب اشتية: الاجهزة الامنية اعتقلت ابننا في كمين ولم نسلمه

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيان لعائلة المطلوب للاحتلال مصعب اشتية: الاجهزة الامنية اعتقلت ابننا في كمين ولم نسلمه



رام الله / سما /

حملت عائلة المطلوب للاحتلال مصعب اشتية الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياته في أعقاب اعتقاله والمطلوب عميد طبيلة مساء الاثنين من قبل عناصر أمنية في مدينة نابلس.

وعبرت العائلة، في بيان لها، عن استنكارها وإدانتها لإقدام قوات كبيرة من جهاز الأمن الوقائي على محاصرة ابنها المطلوب للاحتلال ورفيقه طبيلة، والاعتداء عليهما خلال اعتقالهما.

وقالت إن الأجهزة الأمنية أقدمت على نصب كمين لاعتقال مصعب قرب كلية الروضة، نافية بشكل قاطع ما تروجه الأجهزة الأمنية بأن عائلته سلمته أو طلبت اعتقاله.

وحملت العائلة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها وعما تلا ذلك من أحداث واعتداء على المواطنين، وطالبت بالاطمئنان عليه وعلى صحته بعد الاعتداء عليه.

وقالت: "لقد تأكد لنا احتجاز مصعب في مقر المقاطعة، وعليه نحمل السلطة المسؤولية حال نقله لمكان آخر ونطالب بالإفراج الفوري عنه".

ونعت العائلة المواطن فراس فارس يعيش الذي توفي إثر إطلاق الأجهزة الأمنية النار عشوائيا على المواطنين في مدينة نابلس.

وطالبت الشرفاء والعقلاء بالتدخل فورا لحقن الدماء والإفراج عن المعتقلين، ووحدة الصف أمام الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

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