رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

- الوداع الأخير لملكة بريطانيا

- اعتقالات في الضفة وإحباط عملية ولكن هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من أن الرقم القياسي ما زال قائما

- استعدادات أيضا على الحدود اللبنانية

- محاولات لمنع هدر الأصوات العربية في الانتخابات ومطالبة الكتل العربية بالتوقيع على فائض الأصوات

- عودة أبو يائير "نتنياهو": الليكود يستغل الخلافات بين الاحزاب العربية ونتنياهو يزور البدو في النقب

- اليمين يرفض شطب قائمة التجمع وليبرمان يسحب طلبه لشطبها

- اسرائيل ولبنان في الطريق الى التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

- رئيس الحكومة اللبنانية: المفاوضات في مرحلتها النهائية

"معاريف":

- الوداع الملكي

- الشاباك يدّعي اعتقال 7 اشخاص خططوا لعملية داخل اسرائيل

- أربعة من سوريا قاموا بإلقاء الألغام على الجدار الحدودي وإصابة أحدهم برصاص الجيش وتم أسره ونقله الى المستشفى

- قيادة الجيش الإسرائيلي في معسكرات الإبادة لليهود في بولندا

- وزير المالية يلغي الجمارك عن الأسماك

"هآرتس":

- عام على تشكيل وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وفشل الوحدة من الوصول لأهدافها

- الوحدة لم تنجح بمنع جريمة قتل واحدة

- مصدر في وزارة الأمن الداخلي: قادة الوحدة فقط يشربون القهوة في بيوت الإصلاح العشائري

- لبيد الى نيويورك عشية خطابه في الامم المتحدة وسيتطرق الى النووي الايراني والقضية الفلسطينية

- افتتاحية الصحيفة: لبيد عليك لقاء الرئيس محمود عباس