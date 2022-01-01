فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت أحرونوت":
- الوداع الأخير لملكة بريطانيا
- اعتقالات في الضفة وإحباط عملية ولكن هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من أن الرقم القياسي ما زال قائما
- استعدادات أيضا على الحدود اللبنانية
- محاولات لمنع هدر الأصوات العربية في الانتخابات ومطالبة الكتل العربية بالتوقيع على فائض الأصوات
- عودة أبو يائير "نتنياهو": الليكود يستغل الخلافات بين الاحزاب العربية ونتنياهو يزور البدو في النقب
- اليمين يرفض شطب قائمة التجمع وليبرمان يسحب طلبه لشطبها
- اسرائيل ولبنان في الطريق الى التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية
- رئيس الحكومة اللبنانية: المفاوضات في مرحلتها النهائية
"معاريف":
- الوداع الملكي
- الشاباك يدّعي اعتقال 7 اشخاص خططوا لعملية داخل اسرائيل
- أربعة من سوريا قاموا بإلقاء الألغام على الجدار الحدودي وإصابة أحدهم برصاص الجيش وتم أسره ونقله الى المستشفى
- قيادة الجيش الإسرائيلي في معسكرات الإبادة لليهود في بولندا
- وزير المالية يلغي الجمارك عن الأسماك
"هآرتس":
- عام على تشكيل وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وفشل الوحدة من الوصول لأهدافها
- الوحدة لم تنجح بمنع جريمة قتل واحدة
- مصدر في وزارة الأمن الداخلي: قادة الوحدة فقط يشربون القهوة في بيوت الإصلاح العشائري
- لبيد الى نيويورك عشية خطابه في الامم المتحدة وسيتطرق الى النووي الايراني والقضية الفلسطينية
- افتتاحية الصحيفة: لبيد عليك لقاء الرئيس محمود عباس