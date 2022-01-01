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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":  

- الوداع الأخير لملكة بريطانيا  

- اعتقالات في الضفة وإحباط عملية ولكن هناك تخوف لدى الأجهزة الأمنية من أن الرقم القياسي ما زال قائما  

- استعدادات أيضا على الحدود اللبنانية  

- محاولات لمنع هدر الأصوات العربية في الانتخابات ومطالبة الكتل العربية بالتوقيع على فائض الأصوات  

- عودة أبو يائير "نتنياهو": الليكود يستغل الخلافات بين الاحزاب العربية ونتنياهو يزور البدو في النقب  

- اليمين يرفض شطب قائمة التجمع وليبرمان يسحب طلبه لشطبها

- اسرائيل ولبنان في الطريق الى التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية  

- رئيس الحكومة اللبنانية: المفاوضات في مرحلتها النهائية  

"معاريف":  

- الوداع الملكي  

- الشاباك يدّعي اعتقال 7 اشخاص خططوا لعملية داخل اسرائيل  

- أربعة من سوريا قاموا بإلقاء الألغام على الجدار الحدودي وإصابة أحدهم برصاص الجيش وتم أسره ونقله الى المستشفى  

- قيادة الجيش الإسرائيلي في معسكرات الإبادة لليهود في بولندا  

- وزير المالية يلغي الجمارك عن الأسماك  

"هآرتس":  

- عام على تشكيل وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وفشل الوحدة من الوصول لأهدافها  

- الوحدة لم تنجح بمنع جريمة قتل واحدة  

- مصدر في وزارة الأمن الداخلي: قادة الوحدة فقط يشربون القهوة في بيوت الإصلاح العشائري  

- لبيد الى نيويورك عشية خطابه في الامم المتحدة وسيتطرق الى النووي الايراني والقضية الفلسطينية  

- افتتاحية الصحيفة: لبيد عليك لقاء الرئيس محمود عباس

#الصحف الإسرائيلية

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