  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يديعوت": الموجة الحالية من التصعيد تتطور بعد ضبط خلية حماس

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": الموجة الحالية من التصعيد تتطور بعد ضبط خلية حماس



اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الموجة الحالية من التصعيد تتطور بعد ضبط خلية كبيرة لحماس خططت لهجمات.

وبحسب ما يرى المراسل والمحلل العسكري للصحيفة يوسي يهوشع في تقرير له، فإن تحليل الهجمات الأخيرة بالقرب من الجدار الفاصل وفي حوارة وغيرها، تشير تمامًا إلى أن ذروة الموجة الحالية لا زالت أمامنا، والقضاء عليها لن يكون سهلًا ولكن بحاجة لطريقة سريعة للعمل من أجل ذلك.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" نجح في إعادة بناء الجدار الفاصل وتركيز العمل على خط التماس، مشيرًا إلى أن المعضلة حاليًا تتمثل في الخلايا التي تقترب من السياج وتقوم بعمليات إطلاق نار وكذلك في محيط المستوطنات وغيره.

ولفت إلى أن الموجة الحالية تتميز بأنها عمل غير منظم، وأن معظم الخلايا المسلحة تعمل بشكل فردي لأن أبطالها من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي، وهم أقل احترافًا من المسلحين الذين عرفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في السنوات القليلة الماضية، وكذلك أقل تنظيمًا.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات بالضفة

لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

صور : اكتشاف سرداب لدفن الموتى يعود إلى عهد رمسيس الثاني جنوب يافا

لهذا السبب.. غانتس سيتولى رئاسة الوزراء

بعد ظهورها بالزي العسكري.. من هي الأميرة التي أثارت فضول الجميع ؟

الأخبار الرئيسية

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب جدا" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"

اسرائيل تبدأ باقتطاع ملايين الشواقل من أموال المقاصة الفلسطينية

نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد مصعب اشتية (صور وفيديو)

photo_2022-09-19_17-38-28

محكمة إسرائيلية تقرر السماح بنفخ البوق وإقامة الشعائر اليهودية في الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية