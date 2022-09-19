رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر الإضراب الشامل الذي عم المؤسسات التعليمية ومدارس القدس المحتلة، رفضًا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الاسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على الطلبة المقدسيين.

كما ركزت الصحف، على خبر تصدي الأهالي في بلدة حوارة جنوب نابلس، لعشرات المستوطنين الذي عربدوا في البلدة بحماية جنود الاحتلال، إضافة لهدم مساكن وتدمير سياج وشبكة مياه، والاستيلاء على خيام قرب أريحا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مدارس القدس تتصدى لـ "أسرلة التعليم"

- نيابة عن الرئيس: وزير الثقافة يقلد الروائي عبد الله تايه وسام الثقافة والفنون

- الرئيس يجتمع في نيويورك مع رئيس وزراء اسبانيا

- مستوطنون يعربدون قرب نابلس ومواطنون في حوارة يتصدون لهم

- بريطانيا والعالم يودعان إليزابيث الثانية في جنازة مهيبة.. نيابة عن الرئيس: رئيس الوزراء يشارك في جنازة الملكة الراحلة

- باخ: ندعم مبادرة الرجوب لإقامة ملعب أولمبي في فلسطين

- وفد من قيادة "فتح" يتوجه إلى الجزائر في إطار التنسيق المشترك

- جلسة للنظر بطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد الخميس وإغلاق أقسام "فتح" وتوتر شديد في "عوفر"

- "بن آند جيري": بيع أنشطتنا في إسرائيل ينتهك اتفاقية الاندماج مع "يونيليفر"

- يعقوب وحنان حجازي.. عاشقا عكا والثقافة

- مهرجان نابلس للتسوق.. فكرة نبتت من جذور راسخة

"الأيام":

-100 ألف طالب مقدسي يضربون رفضًا لمحاولة فرض مناهج الاحتلال في مدارسهم

- هدم وتدمير منازل ومنشآت في أريحا وحملة دهم وتمشيط وتنكيل في حوارة

- الرئيس يجتمع في نيويورك مع رئيس وزراء إسبانيا

- الخميس.. جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

- شرطة الاحتلال تدهم منزل مدير "الأقصى" وتوقفه لفترة

- الاحتلال يعطل إصلاح النظام الصوتي بالمصلى القبلي

- رحيل الروائي والناقد الفلسطيني فاروق وادي

- إسرائيل: جنود عبروا الحدود السورية لملاحقة "مشتبه بهم"

"القدس":

- الإضراب الشامل يعم مدارس القدس رفضا لتحريف المنهاج الفلسطيني

- إليزابيث الثانية ترقد في مثواها الأخير بعد وداع تاريخي مهيب

- هدم وتخريب عدة مساكن ومنشآت بأريحا

- الإعلان في لاهاي اليوم عن شكوى جديدة للجنائية الدولية

- وفد من قيادة "فتح" يتوجه الى الجزائر

- 166 مستوطنًا ً يقتحمون الأقصى.. واعتقال مدير المسجد

- زعماء العالم يتقاطرون لأوسع حشد أممي في نيويورك