الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله أحدهما على حاجز عسكري

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين، من مدينة رام الله، أحدهما على حاجز عسكري.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف أحمد الرحيمي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رامي فرحات، على حاجز عطارة العسكري، شمالا، وهو من سكان قلقيلية، كما احتجزت على الحاجز المذكور أمين سر حركة فتح في قرية دير نظام قصي ذياب التميمي لساعات، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تطلق سراحه.