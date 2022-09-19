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خطط إسرائيلية جديدة لحماية مستوطنات غلاف غزة من تهديد "الكورنيت"

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطط إسرائيلية جديدة لحماية مستوطنات غلاف غزة من تهديد "الكورنيت"



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تصادق لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على اقتراح وزير الحرب بيني غانتس، لتعزيز الاستجابة "المدنية في حالات الطوارئ" كجزء من الدورس المستفادة من عملية "بزوغ الفجر" بعد أن بقي سكان مستوطنات غلاف غزة في منازلهم لأيام بسبب الأحداث الأمنية.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الخطة تهدف إلى تنظيم وتجهيز وإعداد طرق التفافية إلى المستوطنات المحيطة بغزة لمنع وضعها تحت الحصار بفعل تهديد إمكانية استخدام الفصائل الفلسطينية بغزة لصواريخ مضادة للدبابات كما جرى في التصعيد الأخير.

وسيتم تخصيص عشرات الملايين من الشواكل، من أجل تنفيذ الخطة التي ستقدم بعد صياغتها بشكل نهائي بين فرق من الوزارات، وتقديمها إلى غانتس للموافقة النهائية عليها في غضون 60 يومًا.

كما سيتم تخصيص 17 مليون شيكل لحماية سديروت ومحيطها.

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