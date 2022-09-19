  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تدين اعتقال الأمن الفلسطيني للمطاردين اشتية وطبيلة

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين اعتقال الأمن الفلسطيني للمطاردين اشتية وطبيلة



غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، فجر اليوم الثلاثاء، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس.

وطالبت "حماس" في بيان لها، بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وطبيلة، وكل المقاومين والمعتقلين السياسيين، كما جاء في بيانها.

وقالت: "بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين، في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية". وفق نص بيانها.

ودعت السلطة والأجهزة الأمنية إلى "الكف الفوري عن سياساتها اللاوطنية بحق الشرفاء والمقاومين، والكف عن منح الاحتلال خدمات أمنية على حساب شبابنا وثوابتنا الوطنية". بحسب نص البيان.

كما دعت الجماهير والفصائل والقوى إلى "إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء هذه المهزلة المتواصلة، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية". وفق البيان.

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات بالضفة

لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

صور : اكتشاف سرداب لدفن الموتى يعود إلى عهد رمسيس الثاني جنوب يافا

بعد النتائج الميدانية المُفاجئة .. زيلينسكي يتعهد باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية

لهذا السبب.. غانتس سيتولى رئاسة الوزراء

الأخبار الرئيسية

"ما لم تتعامل" السلطة مع التصعيد: الاحتلال "قريب جدا" من تنفيذ عملية واسعة في الضفة

وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"

اسرائيل تبدأ باقتطاع ملايين الشواقل من أموال المقاصة الفلسطينية

نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد مصعب اشتية (صور وفيديو)

photo_2022-09-19_17-38-28

محكمة إسرائيلية تقرر السماح بنفخ البوق وإقامة الشعائر اليهودية في الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية