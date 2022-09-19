"حماس" تدين اعتقال الأمن الفلسطيني للمطاردين اشتية وطبيلة

غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، فجر اليوم الثلاثاء، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس.

وطالبت "حماس" في بيان لها، بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وطبيلة، وكل المقاومين والمعتقلين السياسيين، كما جاء في بيانها.

وقالت: "بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين، في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية". وفق نص بيانها.

ودعت السلطة والأجهزة الأمنية إلى "الكف الفوري عن سياساتها اللاوطنية بحق الشرفاء والمقاومين، والكف عن منح الاحتلال خدمات أمنية على حساب شبابنا وثوابتنا الوطنية". بحسب نص البيان.

كما دعت الجماهير والفصائل والقوى إلى "إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء هذه المهزلة المتواصلة، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية". وفق البيان.