قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر والمصاب أيمن الخضور، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

فيما اعتقل الشاب عيسى رشدي حوشية، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمنطقة الرأس بين قرية القبيبة وقرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وفي رام الله، اعتقل الشاب يوسف أحمد الريماوي، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

كما اعتقل شابًا على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، دون أن تعرف هويته.