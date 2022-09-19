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انخفاض على الحرارة اليوم

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على الحرارة اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة غدا الأربعاء لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، أجواء خريفية غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وفي ساعات الصباح الباكر فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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