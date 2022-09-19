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وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن في نابلس فجر اليوم اثر احتجاجات على اعتقال "مصعب اشتية"



نابلس/سما/

توفي فجر  اليوم الثلاثاء، مواطن متأثرًا بإصابته خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية على إثر اعتقال الأجهزة الأمنية للمطلوب الأول للاحتلال بنابلس مصعب اشتية.

وأعلنت مصادر عائلية وفاة فراس يعيش (53 عاماً) إثر إصابته بجراح بالرأس، نقل على أثرها للمستشفى بحالة حرجة وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.

والشهيد يعيش هو شقيق للشهيد أمجد يعيش الذي استشهد برصاص الاحتلال قبل سنوات.

وتواصلت خلال ساعات الليل المواجهات بين الشبان والأجهزة الأمنية ما أدى لإصابة أربعة مواطنين آخرين أحدهم بحالة خطيرة.

ونعت مجموعة "عرين الأسود" ودعت لإعلان الحداد وعدم فتح المحلات التجارية.

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