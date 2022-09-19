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نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد اشتيه (صور وفيديو)

الإثنين 19 سبتمبر 2022 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: إطلاق نار وإغلاق شوارع رفضاً لاعتقال المطارد اشتيه (صور وفيديو)



نابلس/سما/

أطلق شبان فلسطينيون النار، مساء اليوم، بالقرب من دوار الشهداء وسط مدينة نابلس احتجاجاً على اعتقال السلطة للمطارد للاحتلال مصعب اشتيه.

وتخلل تلك الاحتجاجات اشعالا للاطارات المطاطية وإغلاق لعدة شوارع رئيسية بمدينة نابلس.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر مصعب اشتية من مدينة نابلس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جهاز الأمن الوقائي، اعتقلت اشتية برفقة اثنين آخرين من وسط مدينة نابلس.

ودعت مجموعات "عرين الأسود" لمسيرة احتجاج على اعتقال المطارد مصعب اشتية على يد أجهزة أمن السلطة على دوار الشهداء في مدينة نابس.

يذكر، أن المطارد مصعب اشتية، أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده بتصفيته أكثر من مرة.

وقال شاي ليفي مراسل القناة 12:"  "تقارير مثيرة على صفحات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، مزاعم بأن العنصر البارز في حماس في نابلس مصعب اشتيه اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية - هو مطلوب لإسرائيل، وفي الماضي اتصل به منسق الشاباك وأخبره أنه إذا لم يسلم نفسه فسيتم اغتياله، وفي الصورة تم تصويره مع إبراهيم النابلسي الذي اعتالته إسرائيل.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: "اعتقال أمن السلطة للمطادر القسامي مصعب اشتية خدمة مجانية للاحتلال وتكامل أدوار معه.


 

تغطية صحفية: "إغلاق شارع الباشا بمدينة نابلس احتجاجا على اعتقال المطارد مصعب اشتية من قبل الأجهزة الأمنية".


 

مصعب اشتية وابراهيم النابلسي
  شبان يغلقون عدة شوارع رئيسية بنابلس احتجاجا على اعتقال الأجهزة الأمنية للمطارد مصعب اشتية.

#نابلس #مصعب اشتية
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