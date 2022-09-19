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"إسرائيل" قريبة جداً من شن عملية واسعة شمال الضفة

قناة عبرية: مستوى العمليات مشابه لموجة العمليات في آذار.. والسبب!

الإثنين 19 سبتمبر 2022 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: مستوى العمليات مشابه لموجة العمليات في آذار.. والسبب!



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، قولها "بأنه تم توجيه رسالة الى الحكومة الاسرائيلية مفادها أن مستوى العمليات الفلسطينية مشابه لموجة العمليات في آذار، بسبب عدم وجود عدد كبير من القتلى،وذلك من خلال الاجراءات المضادة الناجحة والحظ.

وأضافت القناة: "في الآونة الأخيرة ، تم الكشف عن تدفق أموال كبيرة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى الضفة الغربية لغرض شراء معدات عسكرية وتمويل المقاومة ، لافتة الى أن القلق حاليا من انتشار العمليات باتجاه وسط البلاد.

وبحسب القناة: " تشير التقديرات إلى أن "إسرائيل" قريبة جدا من عملية أمنية واسعة شمال الضفة  إذا لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع المسلحين بشكل فعال.

#العمليات الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #الحكومة الاسرائيلية

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