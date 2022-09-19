ليبرمان يلغي الجمارك المفروضة على الاسماك المستوردة

القدس المحتلة/سما/

وقع وزير المالية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم على مرسوم يلغي الجمارك والمكوس التي كانت مفروضة على استيراد الأسماك الطازجة والمجمدة والمصنوعة.



وسيتم الغاء الجمارك على بعض المنتوجة بشكل فوري اما البعض الاخر فستتم إزالة الجمارك عنها تدريجيا بما فيها معلبات التونا.

وجاء من وزارة المالية ان اسعار منتوجات الأسماك في إسرائيل اغلى ب نحو 25% من تلك في دول ال OECD وان معدل الجمارك المفروضة عليها تبلغ حوالي سبعة شواقل ونصف الشيكل لكيلوغرام واحد.

واعتبر وزير المالية ليبرمان ان خفض المكوس يعد افضل طريق لمعالجة التضخم المالي المستشري في العالم وان خفض الجمارك على الأسماك هي خطوة استكماليه لخفض الجمارك على منتوجات مختلفة وجزء من الخطة الإصلاحية التي تهدف الى إزالة كافة المكوس والجمارك على الاستيراد.