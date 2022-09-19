روسيا تؤجل الدعوى القضائية ضد الوكالة اليهودية

موسكو/سما/

تم تأجيل الدعوى القضائية التي أقامتها الحكومة الروسية ضد الوكالة اليهودية مرة أخرى اليوم الإثنين، وستعقد الجلسة المقبلة في 19 أكتوبر / تشرين الأول الوشيك ورغم أن المحاكمة بدأت رسمياً في يوليو / تموز.

وكانت وزارة العدل الروسية قد أعلنت عزمها إغلاق الوكالة اليهودية - التي تروج وتسهل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل - في وقت مبكر من شهر يونيو/تموز المنصرم ، وحاول ممثلو المنظمة والمسؤولون الإسرائيليون التفاوض على حل وسط مع الحكومة الروسية للسماح للوكالة بذلك. مواصلة أنشطتها في البلاد. ومع ذلك، توقفت المفاوضات منذ ذلك الحين، وفقًا لمسؤول بالوكالة.

ومن جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من أن إغلاق روسيا للوكالة اليهودية سيكون "حدثا خطيرا له عواقب على العلاقات الروسية الإسرائيلية"