  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تؤجل الدعوى القضائية ضد الوكالة اليهودية

الإثنين 19 سبتمبر 2022 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تؤجل الدعوى القضائية ضد الوكالة اليهودية



موسكو/سما/

تم تأجيل الدعوى القضائية التي أقامتها الحكومة الروسية ضد الوكالة اليهودية مرة أخرى اليوم الإثنين، وستعقد الجلسة المقبلة في 19 أكتوبر / تشرين الأول الوشيك ورغم أن المحاكمة بدأت رسمياً في يوليو / تموز.

وكانت وزارة العدل الروسية قد أعلنت عزمها إغلاق الوكالة اليهودية - التي تروج وتسهل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل - في وقت مبكر من شهر يونيو/تموز المنصرم ، وحاول ممثلو المنظمة والمسؤولون الإسرائيليون التفاوض على حل وسط مع الحكومة الروسية للسماح للوكالة بذلك. مواصلة أنشطتها في البلاد. ومع ذلك، توقفت المفاوضات منذ ذلك الحين، وفقًا لمسؤول بالوكالة.

ومن جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من أن إغلاق روسيا للوكالة اليهودية سيكون "حدثا خطيرا له عواقب على العلاقات الروسية الإسرائيلية"

#روسيا #الوكالة اليهودية #اسرائيل #ازمة الوكالة اليهودية

الأكثر قراءة اليوم

إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟

مصرع شاب غرقًا في بحر غزة

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات

ترامب: الألمان سيخسرون بلادهم لهذا السبب..

صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات بالضفة

بعد النتائج الميدانية المُفاجئة .. زيلينسكي يتعهد باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: مستوى العمليات مشابه لموجة العمليات في آذار.. والسبب!

photo_2022-09-19_17-38-28

محكمة إسرائيلية تقرر السماح بنفخ البوق وإقامة الشعائر اليهودية في الأقصى

لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

Alg-Pls

وفد من قيادة "فتح" يتوجه الى الجزائر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية