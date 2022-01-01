"الأونروا": أكثر من نصف مليون طفل لاجئ فلسطيني يعودون إلى المدرسة

عمان/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، أنّ أكثر من نصف مليون طفل لاجئ من فلسطين يعودون إلى المدرسة.

ورحّبت القائم بأعمال مدير التعليم في الأونروا مارتا لورنزو، في بيان لها، بعودة الأطفال إلى المدرسة رغم كل الصعاب وفي خضم تحديات هائلة.



وقالت: "لا تزال مدارسنا تشكل ملاذًا آمنًا بعيدًا عن العنف والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ولا تزال معايير ونوعية التعليم الذي تقدمه الأونروا في المدارس من بين أعلى المعدلات في المنطقة".



وأكّدت لورنزو، أنّ توفير الوكالة للتعليم الجامع والنوعي يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة ويوفر المهارات والرفاه لأطفال لاجئي فلسطين.

وفيما يلي نص البيان:

أكثر من نصف مليون طفل لاجئ من فلسطين يعودون إلى المدرسة

عمّان – 19 أيلول 2022:

خلال شهر أيلول، عاد أكثر من 550,000 طالب من لاجئي فلسطين إلى التعلم في سوريا والأردن ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في 706 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتقول مارتا لورنزو القائم بأعمال مدير التعليم في الأونروا: "يسعدنا أن نرحب بعودة الأطفال إلى المدرسة رغم كل الصعاب وفي خضم تحديات هائلة. لا تزال مدارسنا تشكل ملاذاً آمناً بعيداً عن العنف والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ولا تزال معايير ونوعية التعليم الذي تقدمه الأونروا في المدارس من بين أعلى المعدلات في المنطقة. إن توفير الوكالة للتعليم الجامع والنوعي يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة ويوفر المهارات والرفاه لأطفال لاجئي فلسطين"