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لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات

الإثنين 19 سبتمبر 2022 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: سنبدأ باستخراج الغاز من "كاريش" ولا علاقة لذلك بالمفاوضات



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل ترى أنه "من الممكن والضروري" التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مشيرا إلى أن استخراج الغاز من منصة "كاريش" لا علاقة له بفاوضات ترسيم الحدود.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس اللبناني، ميشال عون إن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم مع إسرائيل، باتت في "مراحلها الأخيرة"، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد أصدر إعلانًا غير معتاد بشأن استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يتعلق بالحدود البحرية.

وقال مكتب لابيد "تعتقد إسرائيل أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني البلدين.

وأضاف "ان الاتفاق سيسهم كثيرا ويفيد الاستقرار الإقليمي،مشيرا الى أن إسرائيل ستشكر الوسيط الأمريكي على عمله الدؤوب في محاولة التوصل إلى اتفاق" مع الجانب اللبنانيّ.

ولفت مكتب لابيد الى أن إنتاج الغاز من منصة كاريش غير مرتبط بالمفاوضات، مؤكدا أن الحفارة ستبدأ بإنتاج الغاز دون تأخير في أسرع وقت ممكن"

#يائير لابيد .حقل كاريش #اسرائيل

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