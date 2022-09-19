"بيتكوين" تنخفض الى أدنى مستوى منذ 3 أشهر

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واصلت البيتكوين حركتها السعرية الهبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض العملة الرقمية الرائدة إلى أدنى مستوى جديد في 3 أشهر عند 18,390 دولارًا، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

ويتم تداول بيتكوين الآن عند حوالي 19,200 دولارًا، بانخفاض 5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من قفزة بنسبة 64٪ في حجم التداول اليومي.

وفقدت بيتكوين أكثر من 17٪ من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت بأكثر من 73٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68,789.63 دولارًا في نوفمبر 2021.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة البيتكوين بأكثر من النصف، حيث انخفضت من 1.27 تريليون دولار في نوفمبر الماضي إلى أقل من 354 مليار دولار اليوم.

بالأمس، وصلت صعوبة شبكة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 32.045t، وفقًا لبيانات Blockchain.com.

وتمثل صعوبة الشبكة التحدي الحسابي المرتبط بتعدين الكتلة. تتطلب الصعوبة الأكبر قوة حسابية عالية وتؤثر بشكل كبير على ربحية عمال التعدين، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة.

إيثريوم تتبع البيتكوين

تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، إلى أقل من 1300 دولار، بانخفاض هائل بنسبة 11٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بعد اندماجها في 15 سبتمبر، فقدت إيثريوم أكثر من 20٪ من قيمتها، حيث بلغت قيمتها السوقية الآن حوالي 159 مليار دولار. انخفض ETH بنسبة 73.30٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4891.70 دولارًا المسجل في نوفمبر 2021، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

انخفضت أحجام تداول NFT على إيثريوم بأكثر من 18٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من Cryptoslam. في ملاحظة شهرية، انخفضت أحجام تداول NFT المستندة إلى إيثريوم بنسبة 30٪ تقريبًا.

وفقًا للبيانات الواردة من Defi Llama، انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) عبر جميع التطبيقات اللامركزية على إيثريوم بنسبة 12.73٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى انخفاض اهتمام المستخدم بـ DeFi.

اهتز التجار على المدى الطويل وسط حركة السعر الهبوطي اليوم، تم تصفية أكثر من 433 مليون دولار من أكثر من 131000 متداول في سوق العملات الرقمية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من Coinglass.

من 433 مليون دولار تمت تصفيتها، كان أكثر من 379 مليون دولار، أو 87٪، مراكز شراء، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي للسوق.

تقود إيثريوم عمليات التصفية بـ 173 مليون دولار، تليها البيتكوين بـ 121 مليون دولار خلال نفس الفترة.

من المحتمل أن تكون حركة السعر الهبوطية في السوق مرتبطة برفع سعر الفائدة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفقًا لما أوردته رويترز، فإن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس ليس خارج الجدول بعد أرقام التضخم الهائلة لشهر أغسطس، حيث يتوقع معظمهم ارتفاعًا من 50 إلى 75 نقطة أساس.

كما سجلت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك Polkadot (بانخفاض 12٪)، و Avalanche (بانخفاض 10٪)، و Shiba Inu (بانخفاض 10٪)، و Polygon (بانخفاض 12٪)، وكاردانو (بانخفاض 10٪)، خسائر فادحة في الماضي. 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap.