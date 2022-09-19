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صور: جنازة مهيبة لملكة بريطانيا

الإثنين 19 سبتمبر 2022 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: جنازة مهيبة لملكة بريطانيا



لندن/سما/

حاط الملك تشارلز الثالث وعائلته اليوم الاثنين بنعش إليزابيث الثانية، في جنازتها الرسمية بوستمنستر أبي في وداع مؤثر ومهيب للملكة التي حكمت بريطانيا 70 عاما.

وتم حمل الملكة، التي توفيت عن عمر 96 عاما، في نعشها المصنوع من خشب البلوط إلى عربة البندقية، التي استخدمها والديها، وتبعها ابنها الملك تشارلز الثالث، وبقية الأقارب، بينما كان يوجد نحو مليوني شخص في وسط لندن على طول طريق الموكب.

وبدأت عربة بندقية الولاية التي تحمل نعش الملكة، موكب الجنازة من قصر وستمنستر إلى دير وستمنستر أبي في حوالي الساعة 10:45 صباحا، ووصلت قبل الساعة 11:00 صباحا.

وأشارت دقة واحدة من ساعة "بيغ بن" إلى بدء الجنازة في وستمنستر أبي، حيث تم تتويج الملوك والملكات ودفنهم منذ عام 1066. وتدفن الملكة إليزابيث في وندسور بجانب زوجها الأمير فيليب ووالديها، جورج السادس والملكة الأم.

وعلى الرغم من الحشود الهائلة، كان هناك صمت مطلق في صفوف الحاضرين، حيث عزف حوالي 200 عازف وعازف طبول من الأفواج الاسكتلندية والأيرلندية، ولواء جوركاس وسلاح الجو الملكي أثناء مرور الموكب عبر ساحة البرلمان. 

وتم استخدام عربة بندقية الولاية سابقا في جنازات الملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد مونتباتن.

إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.. جنازة مهيبة لملكة بريطانيا التي حكمت 70 عاما! (صور) AP

المصدر: ديلي ميل

   

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