صحيفة عبرية: هذا ما سيتطرق إليه لبيد في خطابه بالأمم المتحدة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، اليوم الاثنين، أن خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، أمام الجمعية العامية للأمم المتحدة، في نيويورك، سيتضمن في مجمله على برنامج إيران النووي.



وتوقعت الصحيفة العبرية، أن يواصل لابيد تقليد خطابات نتنياهو الذي تظاهر مرة أخرى على المسرح في نيويورك، عمق الخداع الإيراني.



وأضافت، سيتطرق لابيد إلى تصاعد الأحداث في الضفة الغربية، التي تشغل بال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذه الآونة.



وفي الأسبوع الماضي، قال لابيد إن حقيقة أن أحد الذين قتلوا الضابط الإسرائيلي "بار فلاح" كان عضوًا في جهاز الأمن الفلسطيني هي خطوة خطيرة، وقبل ذلك طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من إسرائيل تغيير سياسة فتح إطلاق النار بالضفة الغربية، ما يعني حسب الصحيفة تقديم تنازلات بالضفة الغربية.



ويوم أمس، قدم لابيد إلى الحكومة قراراً يقضي بإنشاء ميزانيات مجموعات العمل لمنتدى النقب التطبيعي، الذي ضم وزراء خارجية بعض الدول العربية، الذي انعقد لأول مرة هذا العام ولم يشارك فيه الأردن.



ويأمل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله في نيويورك. على أمل أن يتدخل الملك كما يُزعم في خفض مستوى التوتر في الضفة الغربية.



يذكر أن لابيد التقى في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بالملك عبد الله في عمان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.



لكن ليس من المتوقع أن يلتقي لابيد مع الرئيس الأمريكي بايدن هذا الأسبوع في نيويورك. بسبب قيود الجدول الزمني للرئيس بايدن لحضوره جنازة الملكة إليزابيث، إلى جانب أن بعد ظهر يوم الخميس سيعود لابيد مسافرًا إلى إسرائيل، لحضور حفل زفاف ابنه يوم الجمعة.