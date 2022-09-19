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إيران تعلق على إعادة العلاقات بين سوريا وحماس

الإثنين 19 سبتمبر 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلق على إعادة العلاقات بين سوريا وحماس



طهران/سما/

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في معرض تعليقها على إعادة العلاقات بين سوريا وحركة حماس، إن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا اضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا".    

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بهذا الشأن قائلا إن "سوريا استضافت المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة، والأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا".  

وتابع كنعاني يقول إن"التطورات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة، لاسيما في سوريا"، لافتا إلى أن "الرؤية الجديدة في المنطقة وفلسطين وتجارب هذه السنوات أثبتت هذا الأمر".

وقيّم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التقارب بين سوريا وحركة حماس الفلسطينية بأنه إيجابي، مضيفا أن "هذا التقارب يخدم مصالح شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم مواقفه أمام الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "التقارب بين تيارات المقاومة يخدم السلم والاستقرار في المنطقة.. ونحن ندعم هذا التقارب ونراه إيجابيا".    

#حماس #سوريا #ايران .

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