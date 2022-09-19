غزة: اللجنة البارالمبية تصل ببطولة كرة الطاولة للمحطة الختامية (صور)

غزة/سما/

افتتحت اللجنة البارالمبية الفلسطينية البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة للرجال والاناث وفقا لتصنيف (الكراسي المتحركة – وقوف) بمشاركة أكثر من 45 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية لذوي الاعاقة .



وأقيمت البطولة الرياضية بإشراف اللجنة البارالمبية الفلسطينية، ورعاية بنك فلسطين، على طاولات نادي غزة الرياضي ، وتختتم فعالياتها النهائية صباح الاربعاء المقبل .



وجرت منافسات البطولة الرياضية وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة البارالمبية وبنك فلسطين ولفيف من الحضور الرياضي والاعلامي .



وأسفرت نتائج البطولة عن التالي فئة الكراسي المتحركة " رجال" صعد الى اللقاء الختامي في فئة ذكور اللاعب أحمد قويدر من نادي السلام لمقابلة اللاعب محمد أبو جزر من جمعية الهلال الأحمر وفي فئة السيدات صعدت للنهائي اللاعبة سها مقاط من نادي الفارسات واللاعبة هدى أبو عودة من نادي الفارسات .



في فئة الوقوف (6-7-8 ) وصل للمحطة الختامية ذكور اللاعب اياد غبن من نادي السلام لمواجهة اللاعب اياد الجيش من نادي الصداقة وفي فئة سيدات وقوف وصلت اللاعبة منى خطاب من نادي السلام لمواجهة اللاعبة منى مطر من نادي الجزيرة .



فئة الوقوف ( 9-10) وصل للقاء النهائي اللاعب رامي شبانة من الهلال لمقابلة اللاعب علاء أبو عيادة من نادي شباب كندا وفي نهائي البطولة سيدات بتر وقوف سيجمع رائدة الطويل من نادي الجزيرة في مقابلة اللاعبة منال أبو قص من نادي الفارسات .



بدوره شكر الاستاذ كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية اللاعبين والأندية المشاركة وبنك فلسطين، ونادي غزة الرياضي على استضافته، وكذلك أعضاء ولجان اتحاد اللعبة.



وطالب أبو الحسن المؤسسات والاتحادات والوزارات دعم لعبة كرة الطاولة على غرار باقي الألعاب الرياضية، خاصة ان لعبة كرة الطاولة لذوي الإعاقة حصدت العديد من الميداليات الذهبية والفضية في البطولة الخارجية .



أدار فعاليات البطولة طاقم حكام مكون من عمرو الخطيب وعيسى المحتسب وعماد الجعل وعماد بدوان ولجنة المسابقات والاشراف على البطولة الاستاذ محمد مهدي .