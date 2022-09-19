  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بسبب أسير من غزة.. إغلاق أقسام حركة فتح وتوتر شديد في معتقل "عوفر"

الإثنين 19 سبتمبر 2022 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب أسير من غزة.. إغلاق أقسام حركة فتح وتوتر شديد في معتقل "عوفر"



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الهيئة التنظيمية لأسرى حركة فتح في معتقل عوفر، قامت بإغلاق كافة الأقسام التابعة لها منذ صباح اليوم الاثنين، وهناك حالة من التوتر والغليان في صفوف الأسرى.

وبينت الهيئة أن سبب الإغلاق والتوتر ناجم عن جريمة طبية ترتكب بحق الأسير القاصر علاء أبو سنينة ( ١٦ عاماً ) من قطاع غزة والمعتقل منذ الاول من حزيران الماضي، والذي يعاني من مرض خطير في الكلى والدم، ولا تقدم له ادارة السجن اي شيء، وتحرمه من الخروج للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الهيئة " كما تقوم ادارة السجون بالتضيق على اسرى حركة فتح في عوفر بشكل متعمد، وتمارس الاستفزاز والابتزاز، وقامت بزيادة موجات التشويش، مما اثر على البث التلفزيوني في الغرف".

وطالبت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال بالتراجع عن هذه الهمجية، وأن كل هذه المساعي والممارسات لن تنال من صمود وعزيمة اسرانا.

#غزة #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو مازن يكرر خطأ "عرفات"!

إلى متى ستستمر أزمة السفر عبر معبر رفح؟

إذاعة عبرية: "الشاباك" يدرس منع دخول العمال من غزة والضفة بشكل كامل

مصرع شاب غرقًا في بحر غزة

جنرال إسرائيلي: هذا هو أهم تهديد للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: كوخافي يعد لنا انتفاضة

Alg-Pls

وفد من قيادة "فتح" يتوجه الى الجزائر

عضو كنيست يتسبب في عاصفة إسرائيلية:"مطلقو النار الفلسطينيون ثوار وليسوا إرهابيين"

إلى أين وصلت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"؟

photo_2022-09-19_13-08-14

صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيذ عمليات بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية