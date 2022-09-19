طولكرم: افتتاح مشروع "شغلي بيحميني" بمشاركة 67 شابا

طولكرم/سما/

افتتح طاقم شؤون المرأة، بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الاثنين، "مشروع شغلي بيحميني"، بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني، ووزارة المالية، وبدعم من البنك الدولي، لتوظيف (67) شابا وشابة.

ونقل المحافظ أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده أهمية هذا المشروع ودعمه، الذي يوفر فرص عمل مؤقتة للشباب والشابات بالتشغيل الجزئي، مشيدا بجهود طاقم شؤون المرأة، وصندوق التشغيل، ووزارة المالية وكافة المؤسسات المختصة، مشيرا إلى دور المرأة الفلسطينية ومكانتها في كافة المجالات بمجتمعنا الفلسطيني.

وأعرب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق بهذا المشروع، على أمل أن تكون هناك فرص عمل دائمة، تساهم بالتقليل من البطالة، لمواجهة جميع الظروف والتحديات التي يتعرض لها شعبنا، وعلى رأسها ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات يومية واستهداف للأرض والإنسان والمقدسات.

بدورها، تحدثت رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة عن المشروع الذي يعنى بتوفير وظائف مؤقتة، حيث كانت حصة محافظة طولكرم منها (67) وظيفة، من خلال التعاون مع المؤسسات القاعدية والعديد من القطاعات، موضحة أن هذا المشروع جاء لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، أشار ممثل وزارة المالية سامر المصري إلى أن إطلاق مشروع "شغلي بيحميني" يأتي ضمن مشروع التشغيل المؤقت، على أمل أن نصل إلى التشغيل الدائم، متحدثا عن الالتزام بالمتطلبات والمعايير الخاصة بالوظائف المؤقتة، من خلال دليل العمل، والعديد من الإجراءات الخاصة بذلك، متمنيا التوفيق لمن حالفهم الحظ للحصول على الوظائف المؤقتة، حيث أن الغالبية العظمى من النساء، خاصة أن المشروع العام شمل أربعة قطاعات وهي التعليم، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الزراعية، والخدمات الصحية.

وألقت منسقة طاقم شؤون المرأة في الشمال عفاف الزبدة كلمة تخللها تقديم شرح عن اختيار المشاركين بهذا المشروع من خلال المقابلات، وفق شروط فنية، مع مراعاة أن يكونوا أول مرة يدخلون سوق العمل.