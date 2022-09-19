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غنيم يبحث مع مدير التعاون الجديد في الاتحاد الأوروبي المشاريع الاستراتيجية

الإثنين 19 سبتمبر 2022 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث مع مدير التعاون الجديد في الاتحاد الأوروبي المشاريع الاستراتيجية



رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الاثنين، مع مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم العافية جملة من المشاريع والبرامج الحالية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتطلعات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بمبادرة فريق اوروبا لمياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام والتي تشترك فيها بعض الدول الأوروبية.

وأطلع غنيم، الضيف على واقع قطاع المياه الفلسطيني والتحديات التي تواجه العمل فيه، إلى جانب الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي ساهمت في توفير خدمة المياه.

كما تطرق غنيم إلى مجموعة من المشاريع  الاستراتيجية التي تنفذها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء، ومنها الأعمال المرافقة في مشروع  محطة التحلية المركزية في قطاع غزة الذي يضمن توفير مياه صالحة للشرب، مؤكدا أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال مثل البدء بتنفيذ مشروع تطوير شبكات المياه لاستيعاب كميات المياه الإضافية في المنطقة، الى جانب العمل الآن على دراسة الجوانب المتعلقة بعطاء المحطة للمضي فيه في أقرب وقت ممكن.

كما أكد غنيم ان سلطة المياه ستبدأ العمل على تنفيذ مشروع نقاط ربط غرب رام الله والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، ويخدم قرى شمال غرب رام الله ويساهم في تحسين الوضع المائي بشكل كبير.

‎وأوضح غنيم ان قطاع المياه والصرف الصحي لا زال بحاجة إلى المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية والتي تتطلب دعم الشركاء.

#مازن غنيم #الاتحاد الاوروبي #المشاريع الاستراجية

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