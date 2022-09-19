بالفيديو: الملكة رانيا تكشف نصيحة ملكة بريطانيا الراحلة لها

وكالات/سما/

قالت الملكة رانيا، زوجة عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، إنها تلقت نصيحة من الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، حين التقتها، وكانت قد حملت لقب الملكة منذ وقت قصير حينها.



وأشارت في لقاء مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن الملكة نصحتها بأن يكون لديها الإحساس بالواجب والانضباط، وأن تنتبه إلى التفاصيل الصغيرة، مشيرة إلى أنها كانت دائما تأخذ نصيحتها على محمل الجد.

وأشارت الملكة التي وصلت إلى بريطانيا للمشاركة في مراسم تشييع إليزابيث الثانية، إن الراحلة كانت بالنسبة لها مجسدة للخدمة العامة، وكانت ملكة رمزية للعالم، وليس إنجلترا فقط".

وكان الملك عبدالله الثاني وصل بريطانيا للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، ومنها سيغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر.



وتشهد العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، مراسم تشييع جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وسط مشاركة قادة وزعماء 11 دولة عربية.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الجاري، فارقت الملكة إليزابيث الحياة عن عمر ناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما من توليها العرش.

الأحد، وقف البريطانيون دقيقة صمت في أنحاء البلاد إجلالا لذكرى الملكة الراحلة عشية جنازتها.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "الحكومة البريطانية شجعت مواطنيها على الوقوف دقيقة صمت حدادا على الملكة الراحلة عن عمر يناهز 96 عامًا، إما في المنزل، أو مع الجيران، أو في المراسم المنظمة محليًا.



وفي قاعة وستمنستر بالعاصمة لندن، حيث يرقد نعش الملكة، توقف المعزون لمدة 60 ثانية.

كما وقفت رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس، أمام مقر الحكومة في شارع داونينغ، خلال دقيقة الصمت تكريمًا لحياة الملكة الراحلة.