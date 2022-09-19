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وفد من قيادة "فتح" يتوجه الى الجزائر

الإثنين 19 سبتمبر 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من قيادة "فتح" يتوجه الى الجزائر



رام الله/سما/

توجّه وفد من قيادة حركة فتح الى جمهورية الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. 

وضم الوفد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح.

وسيلتقي الوفد مع القيادة الجزائرية لبحث الجهود المبذولة منذ بداية العام الحالي بعد اتفاق الرئيس محمود عباس، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون للتحضير للقاء بمشاركة الفصائل الفلسطينية، وذلك قبيل القمة العربية المزمع عقدها بالجمهورية الجزائرية بهدف توحيد الموقف العربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقيادته، ولتعزيز الجهد الدولي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.

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#الجزائر #فتح #المصالحة الفلسطينية #ملف المصالحة #انهاء الانقسام #عزام الاحمد #روحي فتوح #محمود العالول

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