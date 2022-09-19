"بن اند جيري": بيع نشاط الشركة في إسرائيل انتهاك للاتفاقية مع "يونيليفر"

القدس المحتلة/سما/

قال مؤسسو شركة "بن اند جيري" لصناعة البوظة، اليوم الأحد، إن الشركة الأم "يونيليفر" تنتهك صفقة الاندماج المبرمة عام 2000، بشأن بيعها نشاط شركة بن اند جيري في إسرائيل إلى شركة محلية يمكنها بيع منتجاتها في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال بن كوهين "اتفاق الاندماج أعطى السلطة على المهمة الاجتماعية في الشركة إلى مجلس إدارة بن اند جيري المستقل، وبهذا القرار استحوذت يونيليفر على سلطتها وغيرت القرار الذي تم اتخاذه ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك، لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي".

وقال الشريك جيري جرينفيلد إن الاتفاق ملزم قانونا ويجب الالتزام به.وقالت شركة بن اند جيري في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لتعديل الدعوى التي رفعتها ضد بيع شركة يونيليفر وحدتها في إسرائيل في المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

ولا بد وأن ترد شركة يونيليفر بحلول أول نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت شركة بيرلينجتون بولاية فيرمونت قد قررت في يوليو 2021 إنهاء المبيعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها "غير متوافقة" مع القيم التقدمية والمهمة الاجتماعية التي احتفظت بالحق في الترويج لها.