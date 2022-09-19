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تفاصيل التنكيل بالأسيرتين صوافطة وأبو سرية

الإثنين 19 سبتمبر 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل التنكيل بالأسيرتين صوافطة وأبو سرية



رام الله/سما/

أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل التنكيل والتحقيق العنيف الذي تعرضت له الأسيرتان مريم صوافطة وتحرير أبو سرية داخل زنازين"بتاح تكفا".


وأشارت الهيئة في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على الشابتين أبو سرية وصوافطة خلال اعتقالهما بجوار حاجز "إلياهو" العسكري بالقرب من محافظة قلقيلية، وحُقق معهما ميدانياً بالقرب من الحاجز العسكري، وبعدها جرى اقتيادهما لمركز تحقيق "بتاح تكفا".


وتابعت خلال التحقيق مع الأسيرتين، تعمد المحققون شبحهما بكرسي صغير، واستجوابهما لساعات طويلة، كما تخلل التحقيق معهما شتمهما بألفاظ نابية والصراخ فيهما، عدا عن زجهما بزنازين انفرادية مراقبة بالكاميرات لا تصلح للعيش البشري، وبعد 14 يوماً جرى نقلهما لمركز تحقيق "الجلمة"، وهناك عانت كلتا الأسيرتين من المعاملة السيئة لأفراد النحشون ومن المماطلة بالاستجابة لمطالبهما، ووفقاً لما وصفته الأسيرتان فإن زنازين الجلمة (كالمنفى) أمضيّن فيها ساعات طويلة دون اكتراث لمطالبهما.


يذكر أن الأسيرة صوافطة (29 عاماً) من بلدة سعير قضاء محافظة الخليل، والأسيرة أبو سرية (29 عاماً) من مدينة نابلس، جرى اعتقالهما خلال شهر آب الماضي، ويحتجزهما الاحتلال حالياً داخل معتقل "الدامون"، ولا زالتا موقوفتان حتى الآن. 

#مريم صوافطة #تحرير أبو سرية

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