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مصرع عامل فلسطيني إثر سقوطه من علو في القدس

الإثنين 19 سبتمبر 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل فلسطيني إثر سقوطه من علو في القدس



القدس المحتلة/سما/

لقي عامل فلسطيني، اليوم الإثنين، مصرعه خلال عمله إثر سقوطه من علو في منطقة القدس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس تلقى بلاغا، الساعة 14:24، حول سقوط عامل عن ارتفاع في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية 'مطيه يهودا'. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (40 عاما) وأجرى عمليات الإنعاش، وللأسف اضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاة المصاب متأثرا بجروحه البالغة".

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول سقوط عامل فلسطيني عن ارتفاع ما أسفر عن وفاته في المكان متأثرًا بجروحه. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.


وفي سياق حوادث العمل، لقي العاملان سعيد كامل سعيد قدح من كفر مندا، في العشرينيات من العمر، من كفر مندا، وحسين صويلات (28 عاما) من أبو سنان، مصرعيهما، يوم الجمعة الماضي، إثر تعرّضهما لصعقة كهربائية خلال عملهما في حقل زراعيّ بمنطقة مفتوحة، وسط البلاد.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 52 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#فلسطين #القدس #عمال فلسطين

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