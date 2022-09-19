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ريكسوس مصر تستضيف نخبة من منسقي حفلات الزفاف في الهند

الإثنين 19 سبتمبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريكسوس مصر تستضيف نخبة من منسقي حفلات الزفاف في الهند



القاهرة/سما/

استضافت مجموعة ريكسوس مصر، الدورة الثامنة من فعالية EMF ACE Convention and Awardsلعام 2022، خلال الاسبوع الماضي في فندقيها ريكسوس بريميوم سيغيت وريكسوس شرم الشيخ. 

وقد شهدت هذه الفعالية المميزة التي تقام في مصر للمرة الأولى، حضور 250 من صناع القرار المتميزين ورواد التوجهات الحديثة في مجال تنسيق حفلات الزفاف في الهند، والذين شاركوا خبراتهم وعلمهم ومعرفتهم في هذا المجال. حيث أبهر الأمير شري لاكشيراج سينغ موار، أمير المدير التنفيذي لمجموعة HRH، والمؤدي والمنتج الموسيقي ومغني الراب بادشاه، ومعشوقةبوليوود الجميلة تشيترانغدا سينغ. كما شهدت الفعالية مراسيمتوزيع الجوائز على أفضل الشخصيات العاملة في هذا المجال، فضلًا عن العروض الترفيهية المذهلة التي قدمها الفنانون والمشاهير. 

وتعد فعالية EMF ACE Convention and Awards لعام 2022، إحدى المبادرات النادرة التي تهدف إلى تكريم أفضل العاملين في مجال تنظيم الفعاليات وتسليط الضوء على جهودهم ومواهبهم الفذة مع تعزيز أنشطة تنظيم الفعاليات وحفلات الزفاف والتسويق القائم على التجربة في الهند. ويجري تقييم الأعمال على يد لجنة مرموقة تسعى إلى تكريم المؤسسات والمنظمات التي تستحق الثناء على جهودها ومساهمتها الكبيرة في مجال تنظيم الفعاليات. 

ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، معلقًا بهذا الصدد: "نود مجددًا أن نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لفنادق ريكسوس على دعمها المتواصل واهتمامها المنقطع النظير في كافة الأوقات. إن فريقنا محظوظٌجدًا للحصول على فرصة المشاركة في مثل هذه الأحداث ، والتعرف على كيفية استمرار الصناعة في الاجتماع والتفاعل وتبادل المعرفة وتقدير الأعمال الجديرة بالثناء ووضع معايير ونقاط تحول جديدة".

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