صور: "الشاباك" يعلن اعتقال خلية لحماس خططت تنفيذ عمليات بالضفة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز الشاباك الاسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال خلية عسكرية لحركة حماس في مدينتي الخليل ونابلس.

وقال جهاز الشاباك في بيان تحت بند سمح بالنشر" أنه خلال نشاط للشاباك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال 7 من نشطاء حماس في منطقة الخليل ونابلس.

وزعم الشاباك في بيانه: "أنهم خططوا لتنفيذ عمليات دامية ضد المستوطنين وقوات الجيش بتوجيه ودعم من حماس في قطاع غزة، وضبط بحوزتهم أسلحة ومواد.

وقال مكتب اعلام الأسرى: " الخلية التابعة لحماس والتي يزعم الاحتلال اعتقالها من نابلس والخليل هم:

مصعب هيموني

أحمد أبو داود

عز الدين الزين

عماد أبو خلف

عبدالله قواسمي

مأمون حنني

كمال حنني

وادعى الشاباك أنه جرى تجنيد الشبان المعتقلين لحركة حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الشاب يحيى أبو سعيفان (26 عامًا) وهو من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة .



وقال "الشاباك" إن أبو سعيفان هو ناشط عسكري في حركة حماس يعمل على تجنيد الشبان في الميدان عبر "التحريض في جميع وسائل التواصل الاجتماعي"، على حد مزاعم الاحتلال.

ووفقا لمزاعم "الشاباك" ، فإن المعتقلين تلقوا تدريبات من قبل أبو سعيفان على تصنيع العبوات الناسفة وتعليمات لتنفيذ عمليات.















